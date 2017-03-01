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27 раз выезжали на ДТП псковские спасатели за неделю

02.03.2017 13:54 ПЛН, Псков

С 22 февраля по 1 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало – 25. В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области.

При реагировании на ДТП подразделения ведомства проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано двое пострадавших. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств и два раза – ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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