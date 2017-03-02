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Пять человек пострадали в результате опрокидывания «КИА Спортейдж» в Пушкиногорском районе

03.03.2017 10:42 ПЛН, Псков

Пять человек пострадали в результате опрокидывания «КИА Спортейдж» в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 марта в 09.30 на 23-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы.

Водитель автомашины «КИА», молодой человек 1991 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, состояние проезжей части. На прямом участке дороги не справился с управлением автомашины, совершил съезд в левый придорожный кювет и опрокинулся.

Пострадали 5 человек. Четверо незначительно: водитель, пассажирки 1975 и 1981 годов рождения и пассажир - молодой человек 1989 года рождения.

В больницу доставлена женщина 1957 года рождения.

Водитель трезвый.

Источник: Псковская Лента Новостей



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