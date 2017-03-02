Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове во время движения

Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове и получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 2 марта в 19.35 у дома 45 по улице Коммунальной.

Во время начала движения автобуса «Мерседес» пассажир, мужчина 1976 года рождения, самовольно отжал створку двери и совершил падение на проезжую часть дороги.

Пассажир получил незначительные травмы, не госпитализирован. Мужчина был пьян.

Водитель 1991 года рождения - трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей