www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове во время движения

03.03.2017 11:20 ПЛН, Псков

Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове и получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 2 марта  в 19.35 у дома 45 по улице Коммунальной.

Во время начала движения автобуса «Мерседес» пассажир, мужчина 1976 года рождения, самовольно отжал створку двери и совершил падение на проезжую часть дороги.

Пассажир получил незначительные травмы, не госпитализирован. Мужчина был пьян.

Водитель 1991 года рождения - трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31