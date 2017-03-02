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Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове во время движения
03.03.2017 11:20 ПЛН, Псков
Пьяный пассажир выпал из автобуса в Пскове и получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 2 марта в 19.35 у дома 45 по улице Коммунальной.
Во время начала движения автобуса «Мерседес» пассажир, мужчина 1976 года рождения, самовольно отжал створку двери и совершил падение на проезжую часть дороги.
Пассажир получил незначительные травмы, не госпитализирован. Мужчина был пьян.
Водитель 1991 года рождения - трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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