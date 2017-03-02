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Два ДТП за полчаса устроил водитель «Фольксваген Шаран» в Пскове и Псковском районе

03.03.2017 11:13 ПЛН, Псков

Два ДТП за полчаса устроил водитель «Фольксваген Шаран» в Пскове и Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 2 марта в 22.00 в Пскове у дома 2 по улице Пригородная «Фольксваген Шаран» совершил наезд на стоящий автомобиль «Опель Астра», водитель которого ожидал разрешающий сигнал светофора.

Водитель «Опеля» 1992 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован. Мужчина трезвый.

Водитель «Фольксвагена» скрылся с места ДТП. В 22.30 на 225-м километре автодороги Великий Новгород - Псков он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущей во встречном направлении автомашиной «Рено Логан».

Водитель «Рено» 1972 года рождения не госпитализирована.

Водитель «Фольксвагена» 1959 года рождения от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Водитель «Рено» трезвая. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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