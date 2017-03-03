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«Мерседес» врезался в фуру в Пустошке и загорелся, погиб водитель иномарки

05.03.2017 12:59 ПЛН, Псков

Смертельное ДТП произошло в воскресенье на 526-м километре автодороги М9 «Балтия» в Пустошкинском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, в 12.10  водитель автомашины «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», который двигался из Москвы в Латвию.

В результате лобового столкновения «Мерседес» загорелся, водитель иномарки погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, в «Мерседесе» пассажиров не было, больше никто не пострадал.

Фото из группы «Жесть по-псковски» ВКонтакте

 

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



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