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Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Порховском районе и попытался скрыться с места ДТП

05.03.2017 12:53 ПЛН, Псков

4 марта в Порховском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в 21.55 на 154-м км автодороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель автомобиля «Хонда CRV» с номерами Ленинградской области, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 22-летнего жителя деревни Нестерино Порховского района.

Пешеход двигался в попутном направлении по правой обочине. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был обнаружен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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