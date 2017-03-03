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12:53 Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Порховском районе и попытался скрыться с места ДТП
Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Порховском районе и попытался скрыться с места ДТП
05.03.2017 12:53 ПЛН, Псков
4 марта в Порховском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в 21.55 на 154-м км автодороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель автомобиля «Хонда CRV» с номерами Ленинградской области, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 22-летнего жителя деревни Нестерино Порховского района.
Пешеход двигался в попутном направлении по правой обочине. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был обнаружен.
Источник: Псковская Лента Новостей
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