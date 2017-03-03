Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Порховском районе и попытался скрыться с места ДТП

4 марта в Порховском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в 21.55 на 154-м км автодороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель автомобиля «Хонда CRV» с номерами Ленинградской области, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 22-летнего жителя деревни Нестерино Порховского района.

Пешеход двигался в попутном направлении по правой обочине. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был обнаружен.

Источник: Псковская Лента Новостей