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Водитель «Лады Приоры» пострадал в результате наезда «Хендая Сонаты» в Великих Луках
06.03.2017 11:15 ПЛН, Псков
Водитель «Лады Приоры» пострадал в результате наезда «Хендая Сонаты» в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 4 марта в 19.50 на Октябрьском проспекте у дома № 39.
Водитель автомашины Хендай Соната, мужчина 1987 года рождения не соблюдая дистанцию до впереди движущейся автомашины, совершил столкновение с ВАЗ-217230 (Приора), под управлением мужчины 1947 года рождения.
Водитель ВАЗ-217230 самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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