www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Трезвый город Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта

08.03.2017 17:22 ПЛН, Псков

ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 5 марта в 1.30 а Рижском проспекте, 83.

Водитель ВАЗ-21099, молодой человек 1996 года рождения совершил столкновение  с «Ладой Гранта» под управлением молодого человека 1994 года рождения. Автомобили получили технические повреждения.

6 марта водитель «Лада Гранта»  самостоятельно обратился в травмпункт Пскова. Осмотрен, отпущен домой. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга.

Свидетелей просят обращаться по телефону 29-25-82 или 29-25-83.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31