ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта

ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 5 марта в 1.30 а Рижском проспекте, 83.

Водитель ВАЗ-21099, молодой человек 1996 года рождения совершил столкновение с «Ладой Гранта» под управлением молодого человека 1994 года рождения. Автомобили получили технические повреждения.

6 марта водитель «Лада Гранта» самостоятельно обратился в травмпункт Пскова. Осмотрен, отпущен домой. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга.

Свидетелей просят обращаться по телефону 29-25-82 или 29-25-83.

Источник: Псковская Лента Новостей