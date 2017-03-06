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ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта
08.03.2017 17:22 ПЛН, Псков
ГИБДД Пскова ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Рижском проспекте 5 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 5 марта в 1.30 а Рижском проспекте, 83.
Водитель ВАЗ-21099, молодой человек 1996 года рождения совершил столкновение с «Ладой Гранта» под управлением молодого человека 1994 года рождения. Автомобили получили технические повреждения.
6 марта водитель «Лада Гранта» самостоятельно обратился в травмпункт Пскова. Осмотрен, отпущен домой. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга.
Свидетелей просят обращаться по телефону 29-25-82 или 29-25-83.
Источник: Псковская Лента Новостей
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