Множественные травмы получила женщина в Пскове при попытке перейти улицу Коммунальную

В Пскове водитель «Чери» сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 7 марта в 21.50 на улице Коммунальной, 60 (перекресток с улицей Печорской).

Водитель «Чери» 1983 года рождения совершил наезд на женщину 1975 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

У женщины выявлены автотравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кома, тупая травма живота, ушиб брюшной области, ушиб правого бедра. Доставлена в областную больницу. Водитель трезвый.

Водитель рассказал, что ехал со стороны ул. Западной к улице Рокоссовского. Увидел женщину, которая переходила по дороге, предпринял попытку экстренного торможения, но задел ее правой частью машины.

Источник: Псковская Лента Новостей