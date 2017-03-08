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Множественные травмы получила женщина в Пскове при попытке перейти улицу Коммунальную
В Пскове водитель «Чери» сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 7 марта в 21.50 на улице Коммунальной, 60 (перекресток с улицей Печорской).
Водитель «Чери» 1983 года рождения совершил наезд на женщину 1975 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
У женщины выявлены автотравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кома, тупая травма живота, ушиб брюшной области, ушиб правого бедра. Доставлена в областную больницу. Водитель трезвый.
Водитель рассказал, что ехал со стороны ул. Западной к улице Рокоссовского. Увидел женщину, которая переходила по дороге, предпринял попытку экстренного торможения, но задел ее правой частью машины.
Источник: Псковская Лента Новостей