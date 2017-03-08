Водитель «десятки» сбил мальчика на дамбе в Пскове

«Десятка» сбила мальчика на дамбе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 9 марта около 15.20 поступила информация о наезде автомобиля на несовершеннолетнего на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной.

Наезд совершил мужчина, водитель ВАЗ-2110. По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу вне перехода.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и «Скорая помощь».

Очевидцы сообщают о затрудении движения по ул. Юбилейной от Дома офицеров в сторону дамбы.

Источник: Псковская Лента Новостей