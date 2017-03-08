На трассе во Владимирской области «Рено Сандеро» врезался в фуру под управлением псковича, один человек погиб

Во Владимирской области легковушку раздавило фурой под управлением псковича. Как сообщае районная газета «Призыв», это произошло на федеральной трассе на подъезде к деревне Болдино.

По предварительной информации, 51-летний водитель – житель Москвы ехал на «Рено-Сандеро» по крайней полосе. По неизвестной причине он выехал на «встречку» (федеральная трасса имеет по две полосы движения в обе стороны, и обогнать попутку нетрудно). Там и случилось столкновение с грузовиком.

Фура «Скания» под управлением 31-летнего жителя Пскова ехала по крайней к обочине полосе. Легковушка врезалась в грузовик, проехав одну свободную полосу. От удара её снова выбросило на свою часть дороги, а грузовик «ушел» в кювет.

Женщина-пассажир «Рено-Сандеро» (на вид ей 40-45 лет) скончалась на месте аварии, водитель легковушки с тяжелыми травмами и переломами госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

Источник: Псковская Лента Новостей