8 марта в Гдове водитель «Лексуса» не справился с управлением и наехал на колонку АЗС

8 марта в Гдове водитель «Лексуса» наехал на раздаточную колонку АЗС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 02.30 на 1 км автодороги Гдов – Хохлово.

Водитель автомашины «Лексус» - молодой человек 1989 года рождения - на прямом участке дороги при повороте направо не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего наехал на раздаточную колонку АЗС. В результате ДТП пассажир автомашины - молодой человек 1988 года рождения - получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель с места ДТП скрылся, но позже был задержан.

5 марта в 22.30 возле дома 29/27 по ул. Дружбы в г. Великие Луки неустановленный водитель на автомашине «Пежо Боксер» на регулируемом перекрестке при совершении поворота налево не выполнил требование ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом проезда регулируемого перекрестка, совершил столкновение с автомашиной «Фиат Дукато», под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП пассажир «Фиата» - женщина 1955 года рождения - госпитализирована в городскую больницу. Водитель автомашины «Фиат» трезв, водитель «Пежо» с места ДТП скрылся.

В этот же день в 01.30 у дома 83 на Рижском проспекте в г. Пскове водитель автомашины ВАЗ-21099 - молодой человек 1996 года рождения - при совершении разворота не пропустил двигающуюся во встречном направлении автомашину «Лада Гранта» под управлением молодого человека 1994 года рождения и совершил с ней столкновение. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Лада Гранта», не госпитализирован. Обратился в травмпункт самостоятельно.

5 марта в 12.30 на 5 км автодороги Псков - Гдов в Псковском районе водитель автомашины МАН - мужчина 1956 года рождения - не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающейся автомашиной «Грейт Вол» под управлением мужчины 1951года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Грейт Вол», не госпитализирован. 6 марта обратился в травмпункт г. Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей