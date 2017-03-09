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Водитель «Чери» погиб в столкновении с цементовозом на 49-м километре Гдовском шоссе

10.03.2017 11:38 ПЛН, Псков

Водитель легковой автомашины погиб в столкновении с грузовиком на Гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, информация о происшествии поступила 10 марта в 7 часов утра.

На 49-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе столкнулись автомашина «Чери» и грузовик «МАН».

В столкновении погиб водитель «Чери» 1980 года рождения.

Подробности происшествия уточняются.

Фото:  https://vk.com/ghest_pskov

Источник: Псковская Лента Новостей



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