Водитель «Чери» погиб в столкновении с цементовозом на 49-м километре Гдовском шоссеВодитель легковой автомашины погиб в столкновении с грузовиком на Гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, информация о происшествии поступила 10...
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Водитель «Чери» погиб в столкновении с цементовозом на 49-м километре Гдовском шоссе
10.03.2017 11:38 ПЛН, Псков
Водитель легковой автомашины погиб в столкновении с грузовиком на Гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, информация о происшествии поступила 10 марта в 7 часов утра.
На 49-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе столкнулись автомашина «Чери» и грузовик «МАН».
В столкновении погиб водитель «Чери» 1980 года рождения.
Подробности происшествия уточняются.
Фото: https://vk.com/ghest_pskov
Источник: Псковская Лента Новостей
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