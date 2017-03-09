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Трех пешеходов сбили в Пскове за сутки в двух местах

10.03.2017 17:20 ПЛН, Псков

3 наезда на пешеходов зарегистрировано в Пскове за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 9 марта на территории Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. 1 ДТП совершено по вине нетрезвого водителя.

Все 5 ДТП произошли в Пскове, 3 из них – наезды на пешеходов.

В 15.30 на ул. Красноармейская набережная у дома 23 Б водитель ВАЗ-2110 сбил мальчика, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пешеход 2003 года рождения госпитализирован в Детскую областную больницу. Водитель автомашины 1980 года рождения трезв.

В 20.55 на Красноармейской набережной у д. 23  водитель «Лада-Гранта», мужчина 1945 года рождения, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода – женщину 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. Женщина госпитализирована в городскую больницу. 

В 21.55 на Октябрьском проспекте у дома 19 водитель «Ленд Ровер Дискавери», мужчина 1976 года рождения при повороте налево, на регулируемом перекрестке, совершил наезд на пешехода – девушку 1996 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход доставлена в травмпункт Пскова. Не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



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