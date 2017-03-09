Две пассажирки «Хендая» пострадали после того, как водитель машины проехал перекресток в Пскове на запрещающий сигнал светофора

Две пассажирки «Хендая» пострадали в столкновении с «Шевроле» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 9 марта в 18.10 на Октябрьском проспекте у дома 22.

Водитель автомашины «Хендай Солярис» 1991 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Шевроле Авео» под управлением молодого человека 1984 года рождения.

Пострадали пассажирки «Хендая» 1964 и 1994 годов рождения, не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей