Водитель «Форд фокуса» подбила «девятку» на Западной, 1 в Пскове: пострадал водитель ВАЗа

Водитель «Форд фокуса» подбила «девятку» на улице Западной у дома №1 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 10 марта в 17.45.

Водитель автомашины «Форд фокус», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу ВАЗ-21093. В результате столкновения водитель «девятки» совершила наезд на опору освещения.

Пострадала водитель ВАЗа, женщина 1988 года рождения. У нее выявлены автотравма, ушиб спинки носа, ушиб левого коленного сустава. Не госпитализирована.

Других происшествий с пострадавшими на улицах Пскова за пятницу, субботу и воскресенье не зарегистрировано.

Источник: Псковская Лента Новостей