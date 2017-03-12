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Водитель «Форд фокуса» подбила «девятку» на Западной, 1 в Пскове: пострадал водитель ВАЗа

13.03.2017 09:44 ПЛН, Псков

Водитель «Форд фокуса» подбила «девятку» на улице Западной у дома №1 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 10 марта в 17.45.

Водитель автомашины «Форд фокус», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу ВАЗ-21093. В результате столкновения водитель «девятки» совершила наезд на опору освещения.

Пострадала водитель ВАЗа, женщина 1988 года рождения. У нее  выявлены автотравма, ушиб спинки носа, ушиб левого коленного сустава. Не госпитализирована.

Других происшествий с пострадавшими на улицах Пскова за пятницу, субботу и воскресенье не зарегистрировано. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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