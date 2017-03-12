Водитель «Рено Клио» врезалась в автобус ПАЗ на выезде с парковки в Порхове

Водитель «Рено Клио» врезалась в автобус ПАЗ на выезде с парковки в Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 12 марта в 11.50 на ул. Красноармейская Слобода.

Водитель «Рено Клио», женщина 1949 года рождения, при выезде с парковки на главную дорогу совершила столкновение с автобусом ПАЗ-32053, под управлением мужчины 1979 года рождения.

Пассажирка автомашины, женщина 1951 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей