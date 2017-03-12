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Водитель «Рено Клио» врезалась в автобус ПАЗ на выезде с парковки в Порхове
13.03.2017 14:15 ПЛН, Псков
Водитель «Рено Клио» врезалась в автобус ПАЗ на выезде с парковки в Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 12 марта в 11.50 на ул. Красноармейская Слобода.
Водитель «Рено Клио», женщина 1949 года рождения, при выезде с парковки на главную дорогу совершила столкновение с автобусом ПАЗ-32053, под управлением мужчины 1979 года рождения.
Пассажирка автомашины, женщина 1951 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.
Источник: Псковская Лента Новостей
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