Три человека пострадали в результате наезда автомашины на ограждение в Печорском районе

Три человека пострадали в результате наезда автомашины на ограждение в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 10 марта в 08.50 на 23-м километре дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск.

Водитель «Киа Спектра», молодой человек 1991 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на железное ограждение.

Пострадали, но не госпитализированы: водитель «Киа», пассажирка 1996 года рождения. Еще один пассажир - молодой человек 1996 года рождения - госпитализирован в Печорскую ЦРБ.

Всего за прошедшие трое суток (10, 11, 12 марта) на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 5 – получили ранения различной степени тяжести.

10 марта в 07.00 в Псковском районе на 46-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье водитель «Чери», молодой человек 1980 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной МАН, под управлением мужчины 1960 года рождения. Водитель «Чери» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Источник: Псковская Лента Новостей