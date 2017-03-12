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В Опочке девять врачей из детской областной больницы перевернулись на «Газели»

13.03.2017 14:59 ПЛН, Псков

Сегодня, 13 марта, в 13.38 в Опочке на ул. Коммунальной произошло ДТП с участием автомобиля «Газель» и такси «Лада Гранта». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате аварии «Газель» опрокинулась.
 
По данным председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова, в служебной «Газели» находились врачи из детской областной клинической больницы. Они были в Опочке на плановом выезде с целью диспансеризации детей.
 
«В автомобиле находилось 9 врачей и водитель. Такси, ДТП, удар в бок, "Газель" опрокинулась. Трое пострадавших. Они получили легкие ушибы, травмы, царапины. Им оказывается помощь в Опочецкой межрайонной больнице», - рассказал ПЛН глава областного здравкомитета.
 
По предварительной информации, пострадавшие медики не нуждаются в госпитализации, они будут направлены в Псков служебным транспортом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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