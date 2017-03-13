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Водитель «шестерки» протаранил остановку в Великих Луках, пострадали женщина и ребенок

14.03.2017 11:24 ПЛН, Псков

Сегодня в Великих Луках в 9.20 водитель ВАЗ-2106 1982 года рождения протаранил автобусную остановку на площади Калинина.

Фото: ВЛуки.ру

В результате аварии пострадала женщина 1954 года рождения и мальчик 2008 года рождения, ожидавшие прибытия общественного транспорта. Великолучанка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ребенок отделался ушибом плеча.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей сотрудники великолукской Госавтоинспекции, водитель был трезв, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Виновник аварии объяснил, что не справился с управлением из-за «кратковременной потери памяти».

Источник: Псковская Лента Новостей



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