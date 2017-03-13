Водитель «шестерки» протаранил остановку в Великих Луках, пострадали женщина и ребенокСегодня в Великих Луках в 9.20 водитель ВАЗ-2106 1982 года рождения протаранил автобусную остановку на площади Калинина. Фото: ВЛуки.ру В результате аварии пострадала женщина 1954 года рождения и...
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Водитель «шестерки» протаранил остановку в Великих Луках, пострадали женщина и ребенок
14.03.2017 11:24 ПЛН, Псков
Сегодня в Великих Луках в 9.20 водитель ВАЗ-2106 1982 года рождения протаранил автобусную остановку на площади Калинина.
Фото: ВЛуки.ру
В результате аварии пострадала женщина 1954 года рождения и мальчик 2008 года рождения, ожидавшие прибытия общественного транспорта. Великолучанка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ребенок отделался ушибом плеча.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей сотрудники великолукской Госавтоинспекции, водитель был трезв, что подтвердило медицинское освидетельствование.
Виновник аварии объяснил, что не справился с управлением из-за «кратковременной потери памяти».
Источник: Псковская Лента Новостей
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