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В Пскове на Рижском проспекте сбили ребенка
14.03.2017 16:08 ПЛН, Псков
В Пскове на Рижском проспекте сбили ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о наезде поступила в 13.50.
Водитель автомашины «Киа сид», мужчина 1974 года рождения сбил девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу у дома №41.
Девочка доставлена в детскую областную больницу. Осмотрена, отпущена. Диганоз: ушиб правого бедра.
Водитель двигался со стороны ул. Народной к Юбилейной во второй полосе.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей
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