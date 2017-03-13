В Пскове на Рижском проспекте сбили ребенка

В Пскове на Рижском проспекте сбили ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о наезде поступила в 13.50.

Водитель автомашины «Киа сид», мужчина 1974 года рождения сбил девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу у дома №41.

Девочка доставлена в детскую областную больницу. Осмотрена, отпущена. Диганоз: ушиб правого бедра.

Водитель двигался со стороны ул. Народной к Юбилейной во второй полосе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей