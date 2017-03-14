Два легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе

Как информирует сайт ГУ МЧС по региону, в 21:00 14 марта поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, 10-й км автодороги Псков - Кудина Гора – Печоры с участием двух легковых автомобилей.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







