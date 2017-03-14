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Два легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе

14.03.2017 23:45 ПЛН, Псков

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе.

Как информирует сайт ГУ МЧС по региону, в 21:00 14 марта поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, 10-й км автодороги Псков - Кудина Гора – Печоры с участием двух легковых автомобилей.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 1 единица техники, 4 человека.

Информация о пострадавших уточняется. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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