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09:36 До 5 лет лишения свободы грозит водителю в Новосокольническом районе, по вине которого погиб пассажир
До 5 лет лишения свободы грозит водителю в Новосокольническом районе, по вине которого погиб пассажир
15.03.2017 09:36 ПЛН, Псков
Прокурором Новосокольнического района утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В ходе расследования установлено, что 4 января 2017 года обвиняемый, управляя принадлежащим ему технически исправным автомобилем марки «Пежо 308», двигался по 512-му километру автомобильной дороги М-9 «Балтия».
При этом выбрал скорость движения без учета дорожных условий в виде заснеженного покрытия, вследствие чего автомобиль занесло, транспортное средство съехало в кювет, где перевернулось.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.
Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: Псковская Лента Новостей
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