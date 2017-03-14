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86-летнюю женщину сбил во дворе дома в Пскове водитель и скрылся

15.03.2017 11:19 ПЛН, Псков

86-летнюю женщину сбил во дворе дома в Пскове водитель и скрылся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 14 марта в 13.30 из городской больницы в полицию поступило сообщение о наезде на пешехода.

В больницу госпитализирована женщина 1930 года рождения (86 полных лет) с закрытым перелом верхней трети левого бедра.

Установлено, что около 13.00 ее сбил автомобиль во дворе дома №116 по улице Поземского. Водитель неустановленной автомашины совершил наезд, двигаясь задним ходом по дворовой территории.

Свидетелей и всех обладающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просят обращаться в полицию по телефонам 29-25-82 или 29-25-83. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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