В Дедовичах погоня завершилась аварией с участием патрульного автомобиля ДПС

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло сегодня вечером в Дедовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла в районе 17.00 на ул. Будзена.

Патрульная автомашина ДПС марки «Форд» осуществляла преследование автомобиля без государственных номеров, водитель которого не выполнил требования об остановке. В это время водитель «Волги», который двигался в попутном направлении, стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив патрульную машину со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате произошло столкновение, водитель «Волги» получил телесные повреждения.

В полиции напоминают, что в соответствии с Правилами дорожного движения при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

Источник: Псковская Лента Новостей