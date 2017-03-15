Двоих пострадавших в ДТП деблокировали за неделю с помощью «Спрута» псковские спасатели

С 8 по 15 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, 24 пострадали.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в четырех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано двое пострадавших. Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась.

Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов, стабилизация транспортных средств и тушение автомобиля не осуществлялось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей