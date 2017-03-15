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Две пассажирки перевернувшегося в Опочке микроавтобуса с медиками с тяжелыми травмами находятся в Псковской областной больнице

16.03.2017 15:38 ПЛН, Псков

Две пассажирки перевернувшегося в Опочке микроавтобуса с медиками с тяжелыми травмами находятся в Псковской областной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.
 
 
Согласно информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии в Опочке 13 марта пострадали пассажиры автомобиля ГАЗ: женщина 1965 года рождения, которая госпитализирована в Псковскую областную больницу; женщина 1943 года рождения (не госпитализирована), женщина 1968 года рождения (не госпитализирована), женщина 1989 года рождения (не госпитализирована), женщина 1970 года рождения, которая также направлена на лечение в областную больницу. Водители машин не госпитализированы, трезвы.
 
 
По словам Виктора Антонова, госпитализированные пассажирки получили тяжелые травмы: перелом костей таза, перелом лопатки, сотрясение мозга и т. п.
 
Напомним, в 13.35 13 марта на ул. Коммунальная у дома №63 в Опочке водитель «Лада Гранта» 1987 года рождения при осуществлении маневра «разворот» не убедился в безопасности, в результате совершил боковое касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-32213 под управлением мужчины 1962 года рождения. В «Газели» находились медики.
 
Виктор Антон убежден, что в данном факте нужно разбираться. Медики, добавил он, часто передвигаются на очень старой технике, отслужившей свой срок. «Все они боятся, что с ними что-то случится. Вот и случилось», - сказал депутат, добавив, что не уверен в наличии ремней безопасности в попавшей в ДТП «Газели». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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