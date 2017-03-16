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Пешеход попал под машину на трассе в Порховском районе

19.03.2017 22:26 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода произошло вечером в воскресенье, 19 марта, в Порховском районе.
 
Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП на 148 км трассы А-112 поступило в 19.51. 
 
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. 
 
Информация о пострадавших уточняется.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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