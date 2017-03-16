Пешеход попал под машину на трассе в Порховском районе

Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП на 148 км трассы А-112 поступило в 19.51.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода произошло вечером в воскресенье, 19 марта, в Порховском районе.