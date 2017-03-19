Водитель «шестерки» протаранил остановку в Великих Луках, пострадали женщина и ребенокСегодня в Великих Луках в 9.20 водитель ВАЗ-2106 1982 года рождения протаранил автобусную остановку на площади Калинина. Фото: ВЛуки.ру В результате аварии пострадала женщина 1954 года рождения и...5
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Женщина погибла после наезда иномарки на шоссе Новгород - Псков
20.03.2017 09:31 ПЛН, Псков
19 марта в 19.50 на 148 км шоссе Великий Новгород - Псков водитель автомобиля «Киа Рио» 1975 года рождения совершил наезд на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, женщина 1941 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скончалась в больнице.
Еще одно смертельное ДТП произошло 17 марта в Печорском районе на автодороге «Псков-Рига». В результате столкновения «Ниссана» и «КаМАЗа» погиб водитель легкового автомобиля 1977 года рождения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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