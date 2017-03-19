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Водитель «Тойоты» сбил мальчика на Октябрьском проспекте в Пскове

20.03.2017 10:27 ПЛН, Псков

Водитель «Тойота  Камри» сбил мальчика на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 18 марта в 12.00 у дома №32 на Октябрьском проспекте (перекресток с ул. Свердлова).

Водитель «Тойота Камри», мужчина 1958 года рождения, сбил мальчика 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель двигался в сторону пл. Ленина, во второй полосе. Мальчик переходил дорогу в сторону дома №15 по Октябрьскому проспекту.

Диагноз: ушиб коленного сустава. Мальчик из детской областной больницы отпущен домой.

Водитель трезвый.

С 17 по 19 марта на территории Пскова других дорожных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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