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12:54 Погибший в столкновении с КАМАЗом на дороге Псков - Рига водитель «Ниссана» выехал на «встречку»
Погибший в столкновении с КАМАЗом на дороге Псков - Рига водитель «Ниссана» выехал на «встречку»
20.03.2017 12:54 ПЛН, Псков
Погибший в столкновении с КАМАЗом на дороге Псков - Рига водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
17 марта в Печорском районе около 19.10 на 25-м км шоссе Псков - Рига водитель автомашины «Ниссан Примера» – мужчина 1977 года рождения, управляя автомашиной, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомашиной КАМАЗ, под управлением молодого человека 1994 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан Примера» скончался в Псковской областной больнице. Водители автомашин трезвые.
Источник: Псковская Лента Новостей
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