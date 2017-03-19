Погибший в столкновении с КАМАЗом на дороге Псков - Рига водитель «Ниссана» выехал на «встречку»

Погибший в столкновении с КАМАЗом на дороге Псков - Рига водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

17 марта в Печорском районе около 19.10 на 25-м км шоссе Псков - Рига водитель автомашины «Ниссан Примера» – мужчина 1977 года рождения, управляя автомашиной, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомашиной КАМАЗ, под управлением молодого человека 1994 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан Примера» скончался в Псковской областной больнице. Водители автомашин трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей