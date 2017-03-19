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Нетрезвый водитель на «Ауди» въехал в опору ЛЭП в печорской деревне Подавалицы

20.03.2017 13:02 ПЛН, Псков

В Печорском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством  в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорском районе у дома в деревне Подавалицы  34-летний  мужчина  на автомашине «Ауди» совершил наезд на опору ЛЭП. Как показала проведенная экспертиза, этот гражданин находился в нетрезвом состоянии. Причем, ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.  Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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