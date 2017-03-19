Нетрезвый водитель на «Ауди» въехал в опору ЛЭП в печорской деревне Подавалицы

В Печорском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорском районе у дома в деревне Подавалицы 34-летний мужчина на автомашине «Ауди» совершил наезд на опору ЛЭП. Как показала проведенная экспертиза, этот гражданин находился в нетрезвом состоянии. Причем, ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей