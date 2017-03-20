Двое пассажиров пострадали при столкновении ВАЗов на дороге Великие Луки - Новосокольники

За прошедшие трое суток (17, 18 и 19 марта) на территории Псковской области зарегистрировано семь ДТП, в которых два человека погибли, семеро получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны 24 водителя в нетрезвом состоянии.

Так, 17 марта в 13.05 в Новосокольническом районе на 22-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники водитель ВАЗа-21043 - молодой человек 1998 года рождения, совершая маневр «обгон» в условиях недостаточной видимости, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным ВАЗ-21053 под управлением мужчины 1936 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажирка ВАЗа-21053 1945 года рождения, госпитализирована в ГБУЗ «Великолукская МБ», пассажир ВАЗа-2104 - молодой человек 1998 года рождения, госпитализирован в ГБУЗ «Великолукская МБ». Водители трезвы.

В этот же день в Стругокрасненском районе в 17.55 на 231-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель водитель автомашины «Рено Сандеро» – женщина 1980 года рождения - при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу своего движения. В результате ДТП пострадала водитель автомашины, не госпитализирована. Водитель автомашины трезвая.

18 марта в 08.25 в Пустошкинском районе на 523-м км шоссе Москва-Балтия водитель автомашины «Мицубиси Лансер» - молодой человек 1994 года рождения, управляя автомашиной, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП в Пустошкинскую районную больницу были доставлены пассажиры автомашины «Мицубиси» - девушка 1987 года рождения, не госпитализирована, девушка 1991 года рождения, не госпитализирована. Водитель трезв.

18 марта в 20.00 в Плюсском районе на 198 км шоссе Санкт-Петербург - Невель водитель машины «Форд Фиеста» – женщина 1978 года рождения - не справилась с управлением, съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП водитель автомашины получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель автомашины трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей