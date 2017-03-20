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Пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП на улице Гражданской в Великих Луках
21.03.2017 09:28 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки, 20 марта, на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил ранения различной степени тяжести, один из водителей в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в 20.30 в Великих Луках на улице Гражданской у дома №26/15 водитель автомобиля ВАЗ - 21213 - молодой человек 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ - 4234 под управлением мужчины 1964 года рождения.
В результате ДТП водитель ВАЗа обратился за медицинской помощью в ЦГБ города Великие Луки, не госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
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