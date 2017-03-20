Перед судом предстанет военнослужащий, который в состоянии алкогольного опьянения сбил у Ледового дворца в Пскове пешехода

301 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации Западного военного округа окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего войсковой части 58082, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что ночью 16 октября 2016 года в Пскове, находясь в состоянии опьянения, он управлял автомобилем «Лада Гранта Спорт». При следовании по улице Коммунальной обвиняемый значительно превысил разрешенную скорость движения и не справился с управлением автомобилем, допустил его выезд на обочину и наезд на пешехода неподалеку от Ледового дворца. В результате ДТП пешеходу были причинены многочисленные телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность мужчины в инкриминируемом преступлении, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей