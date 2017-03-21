На трассе в Стургокрасненском районе столкнулись «Фольксваген» и трактор Т-155, пострадала женщина

21 марта в 21.30 на 235-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в деревне Гмырино произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля Фольксваген Туарег - мужчина 1959 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора Т-155 под управлением молодого человека 1989 года рождения и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» - женщина 1955 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей