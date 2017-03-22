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Двух женщин-пешеходов сбил водитель ВАЗа на «зебре» в Великих Луках
23.03.2017 13:32 ПЛН, Псков
Двух женщин-пешеходов сбили на пешеходном переходе в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, наезд на двух женщин, 1941 и 1961 годов рождения, на перекрестке улиц Зверева и Комсомольской в 10.55 23 марта совершил водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1942 года рождения.
В результате ДТП обе женщины были госпитализированы. Водитель трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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