Двух женщин-пешеходов сбил водитель ВАЗа на «зебре» в Великих Луках

Двух женщин-пешеходов сбили на пешеходном переходе в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, наезд на двух женщин, 1941 и 1961 годов рождения, на перекрестке улиц Зверева и Комсомольской в 10.55 23 марта совершил водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1942 года рождения.

В результате ДТП обе женщины были госпитализированы. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей