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Двух женщин-пешеходов сбил водитель ВАЗа на «зебре» в Великих Луках

23.03.2017 13:32 ПЛН, Псков

Двух женщин-пешеходов сбили на пешеходном переходе в Великих Луках.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, наезд на двух женщин, 1941 и 1961 годов рождения, на перекрестке улиц Зверева и Комсомольской в 10.55 23 марта совершил водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1942 года рождения.

В результате ДТП обе женщины были госпитализированы. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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