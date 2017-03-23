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Бабушку с внучкой сбили в Пскове на Бастионной

24.03.2017 11:12 ПЛН, Псков

В Пскове ищут свидетелей наезда на женщину с внучкой. Как сообщили Псковской Ленте новостей в ГИБДД Пскова, информация поступила из медицинского учреждения.

24 марта в 8.12 водитель автомашины наехал на пешеходов у дома 13 по улице Бастионной, на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадала девочка 2008 года рождения и ее бабушка. Они шли в сторону школы 47. Информация о травмах уточняется.

Водитель с места происшествия скрылся. Всех, обладающих какой-либо информацией, просят обращаться в полицию по телефону 292582 или 292583.

Источник: Псковская Лента Новостей



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