Два «Фольксвагена» столкнулись в Великолукском районе, пострадали два человека. ФОТО

26 марта около 12.30 на трассе Великие Луки - Невель, возле деревни Купуй Великолукского района, 23-летний молодой человек за рулем Volkswagen Golf оказался в кювете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», по предварительным данным, автомобилист при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen Sharan, которым управлял 51-летний мужчина. По информации ведомства, Volkswagen Sharan поворачивал налево.

В результате аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир Volkswagen Golf.

Фото из группы в соцсети ВКонтакте «Подслушано Великие Луки»

Источник: Псковская Лента Новостей