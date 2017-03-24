Водитель «шестерки» протаранил остановку в Великих Луках, пострадали женщина и ребенокСегодня в Великих Луках в 9.20 водитель ВАЗ-2106 1982 года рождения протаранил автобусную остановку на площади Калинина. Фото: ВЛуки.ру В результате аварии пострадала женщина 1954 года рождения и...5
22.03.2017 15:56 На трассе в Стругокрасненском районе столкнулись «Фольксваген» и трактор Т-155, пострадала женщина6
Два «Фольксвагена» столкнулись в Великолукском районе, пострадали два человека. ФОТО
27.03.2017 08:41 ПЛН, Псков
26 марта около 12.30 на трассе Великие Луки - Невель, возле деревни Купуй Великолукского района, 23-летний молодой человек за рулем Volkswagen Golf оказался в кювете.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», по предварительным данным, автомобилист при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen Sharan, которым управлял 51-летний мужчина. По информации ведомства, Volkswagen Sharan поворачивал налево.
В результате аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир Volkswagen Golf.
Фото из группы в соцсети ВКонтакте «Подслушано Великие Луки»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати