www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Два «Фольксвагена» столкнулись в Великолукском районе, пострадали два человека. ФОТО

27.03.2017 08:41 ПЛН, Псков

26 марта около 12.30 на трассе Великие Луки - Невель, возле деревни Купуй Великолукского района, 23-летний молодой человек за рулем Volkswagen Golf оказался в кювете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», по предварительным данным, автомобилист при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen Sharan, которым управлял 51-летний мужчина. По информации ведомства, Volkswagen Sharan поворачивал налево.

В результате аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир Volkswagen Golf.

Фото из группы в соцсети ВКонтакте «Подслушано Великие Луки»

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31