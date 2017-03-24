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09:53 Один из участников ДТП с двумя «Фольксвагенами» в Великолукском районе отказался от медосвидетельствования
Один из участников ДТП с двумя «Фольксвагенами» в Великолукском районе отказался от медосвидетельствования
27.03.2017 09:53 ПЛН, Псков
За прошедшие трое суток, 24, 25 и 26 марта, на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 26 марта в 12.25 в Великолукском районе на 8-м км автодороги Великие Луки - Невель водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» - молодой человек 1993 года рождения - при совершении маневра «обгон» совершил столкновение с «Фольксваген Шаран» под управлением мужчины 1966 года рождения, который совершал поворот налево.
В результате ДТП водитель «Гольфа» получил незначительные травмы, не госпитализирован. Пассажир «Гольфа» - молодой человек 1991 года рождения госпитализирован. Водитель «Фольксваген Шаран» трезв. Водитель «Фольксвагена Гольф» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Задержаны 27 водителей в нетрезвом состоянии.
Источник: Псковская Лента Новостей
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