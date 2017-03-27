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Водитель «Ауди А6» сбил на светофоре на улице Рокоссовского в Пскове молодую девушку

28.03.2017 09:52 ПЛН, Псков

27 марта в 09.30 в Пскове на улице Рокоссовского у дома №22 водитель автомобиля «Ауди А6» 1951 года рождения сбил молодую девушку 1999 года рождения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора водитель совершил наезд на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 
 
В результате ДТП девушка получила различные травмы. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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