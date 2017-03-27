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Девушка за рулем «Логана» устроила ДТП на трассе в Порховском районе
28.03.2017 09:57 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки, 27 марта, на территории Псковской области зарегистрировано два ДТП, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии.
В 07.25 В Порховском районе на 161-м км автодороги Новгород - Псков водитель «Рено Логан» - девушка 1985 года рождения - на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Лада 213100» под управлением мужчины 1944 года рождения.
В результате ДТП водитель «Лады» получил незначительные травмы, не госпитализирован, пассажирка «Лады» 1945 года рождения и водитель «Рено Логан» также не госпитализированы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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