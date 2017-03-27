Водитель «Рено Логан» сбила мальчика на Октябрьском проспекте в Пскове

В Пскове водитель автомашины «Рено Логан» сбила пешехода на Октябрьском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 28 марта в 13.35 на перекрестке с улицей Кузнецкой.

Наезд совершила водитель 1956 года рождения, сбит пешеход 2007 года рождения. Мальчик переходил дорогу в сторону кинотеатра «Победа» по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель ехала в прямом направлении со стороны улицы Гражданской в сторону улицы Свердлова.

По предварительной информации, она заканчивала маневр. У пешехода - закрытая черепно-мозговая травма.

Источник: Псковская Лента Новостей