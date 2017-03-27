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Водитель «Рено Логан» сбила мальчика на Октябрьском проспекте в Пскове
28.03.2017 15:40 ПЛН, Псков
В Пскове водитель автомашины «Рено Логан» сбила пешехода на Октябрьском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 28 марта в 13.35 на перекрестке с улицей Кузнецкой.
Наезд совершила водитель 1956 года рождения, сбит пешеход 2007 года рождения. Мальчик переходил дорогу в сторону кинотеатра «Победа» по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель ехала в прямом направлении со стороны улицы Гражданской в сторону улицы Свердлова.
По предварительной информации, она заканчивала маневр. У пешехода - закрытая черепно-мозговая травма.
Источник: Псковская Лента Новостей
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