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Водитель «Рено Логан» сбила мальчика на Октябрьском проспекте в Пскове

28.03.2017 15:40 ПЛН, Псков

В Пскове водитель автомашины «Рено Логан» сбила пешехода на Октябрьском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 28 марта в 13.35 на перекрестке с улицей Кузнецкой.

Наезд совершила водитель 1956 года рождения, сбит пешеход 2007 года рождения. Мальчик переходил дорогу в сторону кинотеатра «Победа» по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель ехала в прямом направлении со стороны улицы Гражданской в сторону улицы Свердлова.

По предварительной информации, она заканчивала маневр. У пешехода - закрытая черепно-мозговая травма.

Источник: Псковская Лента Новостей



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