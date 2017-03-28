Водитель «Мицубиси» совершил наезд на 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в Кунье

29 марта около 20.00 на ул. Дзержинского в п. Кунья 24-летний водитель «Мицубиси Лансер» совершил наезд на 15-летнюю девочку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», пешеход была госпитализирована, ей диагностировали ссадину колена.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







