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Водитель «Мицубиси» совершил наезд на 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в Кунье

30.03.2017 10:26 ПЛН, Псков

29 марта около 20.00 на ул. Дзержинского в п. Кунья 24-летний водитель «Мицубиси Лансер» совершил наезд на 15-летнюю девочку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», пешеход была госпитализирована, ей диагностировали ссадину колена.

По предварительным данным, девочка перебегала дорогу прямо перед автомобилем. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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