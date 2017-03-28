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13:14 За последние семь дней спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
За последние семь дней спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
30.03.2017 13:14 ПЛН, Псков
С 22 по 29 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в четырех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.
При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование пострадавших не осуществлялось.
Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась.
При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.
Источник: Псковская Лента Новостей
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