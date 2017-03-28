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За последние семь дней спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП

30.03.2017 13:14 ПЛН, Псков

С 22 по 29 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в четырех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.
 
При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование пострадавших не осуществлялось.
 
Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась.
 
При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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