За последние семь дней спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП

С 22 по 29 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в четырех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование пострадавших не осуществлялось.

Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей