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Автоледи на BMW съехала в котлован под Великими Луками. ФОТО

01.04.2017 18:13 ПЛН, Псков

Сегодня в 6.50 на 456-м километре трассы М-9 водитель BMW 1992 года рождения не учла дорожную обстановку, проигнорировала дорожные знаки и съехала в строительный котлован. Об этом сообщает портал Луки.ру. 
 
Девушка не пострадала.

Источник: Псковская Лента Новостей



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