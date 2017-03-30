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Автоледи на BMW съехала в котлован под Великими Луками. ФОТО
01.04.2017 18:13 ПЛН, Псков
Сегодня в 6.50 на 456-м километре трассы М-9 водитель BMW 1992 года рождения не учла дорожную обстановку, проигнорировала дорожные знаки и съехала в строительный котлован. Об этом сообщает портал Луки.ру.
Девушка не пострадала.
Источник: Псковская Лента Новостей
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