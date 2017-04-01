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На дороге Великие Луки - Невель за один день произошло несколько серьезных аварий из-за разрушенного дорожного покрытия. ФОТО

02.04.2017 12:30 ПЛН, Псков

На отрезке дороги Великие Луки - Невель 27 марта произошло несколько серьезных аварий, виной которых стало разрушенное дорожное покрытие, а вернее его отсутствие. Информацию об этом опубликовал на своей странице в ВКонтакте известный в Великих Луках владелец эвакуатора.

По его информации, к счастью, в этот день обошлось без пострадавших.

Один дорожный день на трассе Шимск – Невель: 

Источник: Псковская Лента Новостей



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