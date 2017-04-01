На дороге Великие Луки - Невель за один день произошло несколько серьезных аварий из-за разрушенного дорожного покрытия. ФОТО

На отрезке дороги Великие Луки - Невель 27 марта произошло несколько серьезных аварий, виной которых стало разрушенное дорожное покрытие, а вернее его отсутствие. Информацию об этом опубликовал на своей странице в ВКонтакте известный в Великих Луках владелец эвакуатора.

По его информации, к счастью, в этот день обошлось без пострадавших.

Один дорожный день на трассе Шимск – Невель:

Источник: Псковская Лента Новостей