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12:30 На дороге Великие Луки - Невель за один день произошло несколько серьезных аварий из-за разрушенного дорожного покрытия. ФОТО3
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На дороге Великие Луки - Невель за один день произошло несколько серьезных аварий из-за разрушенного дорожного покрытия. ФОТО
02.04.2017 12:30 ПЛН, Псков
На отрезке дороги Великие Луки - Невель 27 марта произошло несколько серьезных аварий, виной которых стало разрушенное дорожное покрытие, а вернее его отсутствие. Информацию об этом опубликовал на своей странице в ВКонтакте известный в Великих Луках владелец эвакуатора.
По его информации, к счастью, в этот день обошлось без пострадавших.
Один дорожный день на трассе Шимск – Невель:
Источник: Псковская Лента Новостей
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