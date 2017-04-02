Водитель «БМВ» не учел дорожные условия и врезался в «Рено» на улице 25 Октября в Острове

За 31 марта на дорогах Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержано 7 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

31 марта в 20.00 на 15-м км автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе водитель автомашины ГАЗ-31105 - мужчина 1973 года рождения, не имея права управления, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в областную больницу, пассажир автомашины - мужчина 1960 года рождения - с полученными травмами госпитализирован в Псковскую городскую больницу.

31 марта в 22.25 у дома 25 на ул. 25 Октября в г. Острове водитель автомашины «БМВ Х5» - молодой человек 1993 года рождения - не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Рено Лагуна» под управлением женщины 1975 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины «Рено Лагуна» госпитализирована в ГБУЗ «Островская межрайонная больница», пассажир - мальчик 2009 года рождения - не госпитализирован. Водители трезвые.

Также в пятницу в 21.30 на 141-м км автодороги Великий Новгород - Псков водитель автомашины «Хендай Соната» - молодой человек 1993 года рождения - на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной «Сузуки SX4» под управлением женщины 1968 года рождения. В результате ДТП оказана медпомощь водителю «Сузуки SX4» не госпитализирована. Водители трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей