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Три пассажира пострадали в результате смертельного ДТП на улице Советской армии в Пскове

03.04.2017 12:16 ПЛН, Псков

Три пассажира пострадали в результате ДТП на улице Советской армии в Пскове, в котором скончался водитель «Фольксвагена Поло». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
Ранее сообщалось, что авария произошла 2 апреля около 01.30 на улице Советской армии в Пскове у дома №75. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – молодой человек 1996 года рождения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево. 
 
В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, трое пассажиров 1994-1995 годов рождения госпитализированы в областную больницу.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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