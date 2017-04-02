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Три пассажира пострадали в результате смертельного ДТП на улице Советской армии в Пскове
03.04.2017 12:16 ПЛН, Псков
Три пассажира пострадали в результате ДТП на улице Советской армии в Пскове, в котором скончался водитель «Фольксвагена Поло». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Ранее сообщалось, что авария произошла 2 апреля около 01.30 на улице Советской армии в Пскове у дома №75. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – молодой человек 1996 года рождения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, трое пассажиров 1994-1995 годов рождения госпитализированы в областную больницу.
Источник: Псковская Лента Новостей
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