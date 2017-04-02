Три пассажира пострадали в результате смертельного ДТП на улице Советской армии в Пскове

ДТП на улице Советской армии в Пскове, в котором скончался водитель «Фольксвагена Поло». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Три пассажира пострадали в результате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что авария произошла 2 апреля около 01.30 на улице Советской армии в Пскове у дома №75. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – молодой человек 1996 года рождения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, трое пассажиров 1994-1995 годов рождения госпитализированы в областную больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей