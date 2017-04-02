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Водитель «Шевроле Круз» проехал на красный и врезался в «Чери» на улице Юбилейной в Пскове

03.04.2017 12:24 ПЛН, Псков

За прошедшие выходные дни, 1 и 2 апреля, на территории Псковской области зарегистрировано три ДТП, в которых одни человек погиб, пятеро получили ранения различной степени тяжести.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 1 апреля в 16.30 в Псковском районе на 2-м км дороги Криушино - Щиглицы водитель автомашины «Фольксваген Пассат» – мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной, на закругление дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель автомашины, который госпитализирован с полученными травмами в областную больницу. Водитель автомашины от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
 
2 апреля в 16.20 в Пскове на ул. Юбилейной, 22/1 водитель «Шевроле Круз» – молодой человек 1995 года рождения при проезде перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора совершил столкновение с «Чери» под управлением молодого человека 1984 года рождения. В результате ДТП пассажирка «Чери» 1991 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водители трезвы. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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